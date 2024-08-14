بيراميدز يفوز على الداخلية 1-0 فى دورى NILE

فاز فريق نادى بيراميدز على نظيره فريق الداخلية بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم «الأربعاء» على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة «دورىNILE»، وذلك بعدما حسم الفريقان مصيرهما فى جدول الترتيب، حيث سيطر الفريق السماوى على المركز الثانى، فيما تأكد هبوط الداخلية بشكل رسمى إلى دورى المحترفين.

سجل مروان حمدى هدف فريق بيراميدز الوحيد فى شباك الداخلية بالدقيقة “90+5” من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم «الأربعاء».

وبهذه النتيجة، يأتى الفريق السماوى فى المركز الثانى بجدول مسابقة الدوري برصيد 79 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، فاز فى 24 لقاء، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 62 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

فيما يأتى فريق الداخلية فى المركز الأخير لجدول مسابقة الدورى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فى 3 مباريات، وتعادل فى 10 لقاءات، وخسر 20 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 43 هدفًا.