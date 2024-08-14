إنبى يتعادل مع الأهلى إيجابيًا ويوقف قطار الانتصارات المتتالية

تعادل فريق النادى الأهلى مع نظيره الفريق البترولى إنبى 1/1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم «الأربعاء» على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدورى المصرى الممتاز، ليوقف إنبى سلسلة انتصارات الأهلى المتتالية عند 21 انتصارا على التوالى.

وبهذا الفوز، وصل الأهلى للنقطة 85 فى صدارة الدورى الذى حسم لقبه قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، بينما وصل إنبى للنقطة 44 فى المركز التاسع.

وسجل إنبي هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة فى الدقيقة 21 بعدم اخترق محمد حتحوت من الجبهة اليسرى للأهلى ولعب عرضية ناحية أحمد نادر حواش سجل منها هدف التقدم.

وألغى حكم الراية هدف تعادل الأهلى عن طريق محمود كهربا فى الدقيقة 43 من عمر المباراة بداعى وجوده فى مصيدة التسلل وقت تسديدة كريم الدبيس على مرمى إنبى.

وعاد كهربا وسجل هدف التعادل فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول مستغلا خطأ مدافع إنبى فى إبعاد الكرة وسدد تصويبة قوية على يمين عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبى، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ونشط إنبى مع بداية الشوط الثانى بحثا عن هدف التقدم، وأجرى الأهلى تغييرين فى الدقيقة 63 بنزول أحمد طعيمة ويوسف عبد الحفيظ بدلا من مصطفى أبو الخير وأحمد أشرف، لتنشيط الشق الهجومى للفريق الأحمر.

وصوب أحمد العجوز تسديدة فى الدقيقة 71 من متابعته لركلة ركنية ولكن مرت أعلى العارضة، وأهدر أفشة فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي فى الدقيقة 82 بعد تسديدة رائعة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى إنبى، من متابعته للهجمة التى شنها كريم نيدفيد.

أجرى الأهلى ثالث تغييراته بنزول إبراهيم عبد الحكيم فى الدقيقة 87 بدلا من محمد عبد الله، وهدد أفشة وعمر كمال مرمى إنبى بتسديدتين في الوقت القاتل ولكن أنقذهما حارس مرمى الفريق البترولى ببراعة، واستمرت النتيجة بالتعادل 1/1 حتى نهاية المباراة.