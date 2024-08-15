طلاب هندسة شبرا جامعة بنها يشاركون في مهرجان ” رالي” للسيارات الكهربائية بالعلمين

شارك طلاب كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها في مسابقة ” رالي” للسيارات الكهربائية ، بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات ، ولجان تحكيم دولية ، والذي تم تنظيمها بمنطقة “أرينا العلمين” بمشاركة 43 فريقًا من 28 جامعة مصرية .

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الفريق المشارك بالمسابقة ، مؤكدا علي دعم الجامعة الكامل للإبداع والابتكار و حرصها على تحفيز الطلاب على الإرتقاء بمستوى مشروعاتهم والوصول بها إلى مستويات التميز ، مشيدا بالأفكار المبدعة التى قدمها الطلاب وقاموا بتنفيذها والتي تعكس مهاراتهم وتفوقهم ، معربا عن سعادته بإنجازات الجامعة وخاصة كلية الهندسة بشبرا .

من جانبه قال الدكتور جمال عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا أن مشاركة طلاب الكلية ليست المرة الأولى بل المرة الثالثة علي التوالى ، مشيرا إلي أن أول مشاركة للكلية كانت عام 2020 وتمكن الفريق من الانتقال من مسابقه التصميم الى التصنيع من أول مشاركه له ، وفي الموسم الثاني من المسابقة التي أقيمت في شرم الشيخ استطاع الفريق من اجتياز كافة الاختبارات وصولا الى التأهل لنهائيات المسابقة وتحقيق المركز السادس من أصل 22 جامعة في مسابقة أفضل سيارة اقتصادية وأكثر استدامة.

يذكر أن مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر «EVER» أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية ، وأول مسابقة تجمع بين توفير الدعم الفني والمادي للفرق المشاركة بالمسابقة ، وتقام بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث تتنافس الفرق من مختلف الجامعات علي تصميم وتنفيذ سيارة كهربائية جيدة الأداء وعالية الكفاءة .