وزير الإسكان: تكثيف المتابعات الدورية لمستوى الأداء بمختلف محطات تحلية المياه

فى ختام جولته بمحافظة مطروح، تفقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال إحلال وتجديد محطة تنقية مياه جنوب العلمين، بطاقة 167 ألف م3 يومياً، والتى تغذى منطقة العلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة وغيرها، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وأمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بمحافظة مطروح.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمختلف مكونات المحطة (المعمل – المرشحات – المروقات – عنبر الطلمبات – غيرها)، وكذا مأخذ المحطة، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمراحل المختلفة لتنقية المياه، وجودة ومأمونية المياه المنتجة، واستمع لشرح مفصل من مسئولى شركة مياه الشرب بمطروح، والقائمين على إدارة المحطة، عن مراحل وإجراءات التشغيل.

ووجه الوزير، باتباع إجراءات التشغيل والصيانة القياسية الدورية للحفاظ على المحطة فى أفضل حالة، والحفاظ على المظهر العام للمحطة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وأنظمة إطفاء الحرائق وجميع وسائل الحماية المدنية.

وكلف الشربيني، مسئولى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بتكثيف المتابعات الدورية لمستوى الأداء بمختلف المحطات، وتوجيه شركات المياه والصرف والقائمين على إدارة وتشغيل المحطات، بتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، ومتابعة تنفيذها، وكذا تكليف أعضاء المكتب الفنى للوزير بالمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ مختلف الأعمال.