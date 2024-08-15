تعرف على موعد انتظام يحيى عطية الله فى تدريبات الأهلى

يترقب اللاعب المغربى يحيى عطية الله بدء مسيرته مع الأهلى، بعد الانضمام إلى صفوفه بشكل رسمى، عقب الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع النهائى.

ومن المقرر أن يبدأ يحيى عطية الله مسيرته مع الأهلى، مع بداية فترة الإعداد التى ستنطلق مع نهاية أغسطس الجارى، والتى سيتحدد موعدها بشكل نهائى خلال الأيام القادمة عن طريق المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم مارسيل كولر، والتى ستشهد الظهور الأول للنجم المغربى فى تدريبات الأهلى.