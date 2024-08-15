مدافع النادى الأهلى محمد عبد المنعم ينتقل إلى نادى نيس الفرنسى 

توصلت إدارة نادى نيس الفرنسى، لاتفاق مع نظيرتها إدارة النادى الأهلى بشأن التعاقد مع المدافع محمد عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة «فوتو ميركاتو» الفرنسى، فإن الاتفاق تم بين إدارتى نيس والأهلى فى الساعات الماضية، بشأن انتقال محمد عبد المنعم لنادى نيس الفرنسى لمدة 4 سنوات.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الصفقة ستكلف خزائن النادى الفرنسى 4 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليون يورو أخرى كإضافات.

وأتمت الصحيفة الفرنسية أن مدافع الأهلى محمد عبد المنعم، سيصل إلى مدينة كوت دازور الفرنسية خلال الأسبوع القادم، وذلك من أجل الانضمام لفريقه الجديد نادى نيس الفرنسى.