الأهلى يسعى لضم بديل محمد عبد المنعم من الدورى الفرنسي

يبحث النادى الأهلي عن التعاقد مع مدافع ليكون بديلاً للاعب محمد عبد المنعم نجم الفريق، والذى يُغادر إلى نيس الفرنسى فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيرحل عبدالمنعم إلى الدورى الفرنسى، لكن الأهلى يحاول العودة من فرنسا بضم مدافع عربى يحترف فى الليج 1.

وكشف موقع “هيسبورت” المغربى عن تواصل مسئولى الأهلى مع أحد مُمثلى لاعب بريست الفرنسى الحالى والوداد المغربى السابق أشرف دارى، لضمه هذا الصيف.

حاول النادى الأهلى معرفة موقف اللاعب المغربى من تجربته الاحترافية فى أوروبا والعودة إلى أفريقيا بقميص المارد الأحمر.

ويُفضل داري البقاء في أوروبا حاليًا، لكنه لا يُغلق الباب لخوض تجربة جديدة فى حال لم يُشارك بشكل مستمر مع فريقه الذى يرتبط معه بعد حتى صيف 2026.

وكان الأهلى ونيس، قد اتفقا على بيع عبدالمنعم بمبلغ يزيد عن 4 ملايين يورو بشكل قليل بنظام التقسيط على مرتين، والجزء الأكبر في القسط الأول.

وسيحصل الأهلي على مبلغ مليون يورو كحوافز فى صفقة محمد عبد المنعم، ووضع بندًا في نسبة إعادة بيع اللاعب، يحصل على نسبة لا تقل عن 10% من قيمة بيع النجم المصرى مستقبلاً.