رياضة

الأهلى يسعى لضم بديل محمد عبد المنعم من الدورى الفرنسي

كتب أشرف عبد السلام
8

يبحث النادى الأهلي عن التعاقد مع مدافع ليكون بديلاً للاعب محمد عبد المنعم نجم الفريق، والذى يُغادر إلى نيس الفرنسى فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيرحل عبدالمنعم إلى الدورى الفرنسى، لكن الأهلى يحاول العودة من فرنسا بضم مدافع عربى يحترف فى الليج 1.

وكشف موقع “هيسبورت” المغربى عن تواصل مسئولى الأهلى مع أحد مُمثلى لاعب بريست الفرنسى الحالى والوداد المغربى السابق أشرف دارى، لضمه هذا الصيف.

حاول النادى الأهلى معرفة موقف اللاعب المغربى من تجربته الاحترافية فى أوروبا والعودة إلى أفريقيا بقميص المارد الأحمر.

ويُفضل داري البقاء في أوروبا حاليًا، لكنه لا يُغلق الباب لخوض تجربة جديدة فى حال لم يُشارك بشكل مستمر مع فريقه الذى يرتبط معه بعد حتى صيف 2026.

وكان الأهلى ونيس،  قد اتفقا على بيع عبدالمنعم بمبلغ يزيد عن 4 ملايين يورو بشكل قليل بنظام التقسيط على مرتين، والجزء الأكبر في القسط الأول.

وسيحصل الأهلي على مبلغ مليون يورو كحوافز فى صفقة محمد عبد المنعم، ووضع بندًا في نسبة إعادة بيع اللاعب، يحصل على نسبة لا تقل عن 10% من قيمة بيع النجم المصرى مستقبلاً.

أشرف عبد السلام
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

التعليقات متوقفه

THC Gummies THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Svensk THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies Casino Utan Svensk Licens Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Utan Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram Casino Casino Utan Svensk Licens Casino Utan Spelpaus Utan THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies Utan THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Utan THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies Svensk THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino Utan Spelpaus Svensk THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies Svensk Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Instagram Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus Followers THC Gummies Licens THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies Utan