تعرف على ترتيب هدافى الدورى المصرى.. وسام أبو على يحسم اللقب

حافظ مهاجم الأهلى، الفلسطينى وسام أبو على، على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى برصيد 18 هدفاً، بعد مباريات أمس «السبت»، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة «دورىNile».

تواجد لاعب السماوى، الكونغولى فيستون ماييلى، فى المركز الثانى بترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً، وحسام أشرف لاعب بلدية المحلة فى المركز الثالث برصيد 14 هدفاً.

وكانت قد أُجريت ثلاث مباريات أمس «السبت»، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة «دورىNILE»، حيث تعادل سلبيا كل من: فاركو وإنبى، وفاز مودرن سبورت على الأهلى 2 / 1، فيما تعادل الزمالك مع بلدية المحلة 2/2 .

ترتيب هدافى الدورى المصرى:

1ـ وسام أبو على: 18 هدفاً

2ـ فيستون مايلى: 17 هدفاً

3ـ حسام أشرف: 14 هدفاً

4ـ حسام حسن: 12 هدفاً

5ـ مصطفى زيكو: 12 هدفاً

6ـ مابولولو: 11 هدفاً

7ـ صديق أويجولا: 11 هدفاً

8ـ ياو أنور: 11 هدفاً

9ـ محمد سالم: 11 أهداف

10ـ أحمد زيزو: 9 أهداف

11ـ شادى حسين: 9 أهداف.