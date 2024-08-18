«أفشة» وإمام عاشور.. فى قائمة الأكثر مشاركة فى تتويج الأهلى بالدرع الـ44

شارك فى مشوار تتويج الأهلى ببطولة الدورى للمرة الرابعة والأربعين، 44 لاعبًا، تصدر محمد مجدى «أفشة« وإمام عاشور قائمة لاعبى الفريق الأكثر مشاركة فى البطولة، برصيد 26 مباراة لكل منهما.

وجاء من بعدهما كل من كريم فؤاد وحسين الشحات برصيد 25 مباراة لكل منهما، ثم رامى ربيعة 24 مباراة، ومحمد عبد المنعم ورضا سليم 23 مباراة لكل منهما، وأكرم توفيق ومروان عطية 22 مباراة لكل منهما، وعمر كمال عبد الواحد 21 مباراة ومحمد هانى 20 مباراة، ووسام أبو على 19 مباراة، وأحمد عبد القادر 18 مباراة، ومحمد الشناوى ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وأنتونى موديست 17 مباراة لكل منهم، ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وكريم وليد 13 مباراة لكل منهم، وخالد عبد الفتاح 12 مباراة، وعمرو السولية وبيرسي تاو 10 مباريات لكل منهما، وعلي معلول تسع مباريات، وكريم الدبيس ست مباريات، ومحمد عبد الله أربع مباريات، ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومصطفى أبو الخير وأحمد طعيمة ويوسف عبد الحفيظ ثلاث مباريات لكل منهم، ومحمد الضاوي كريستو ومحمد زعلوك وأحمد عابدين وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد أشرف مباراتين لكل منهم، وصلاح محسن ومعتز محمد وإسلام عبد الله ويوسف جمال ومحمد رأفت وعلي نادر مباراة واحدة لكل منهم.