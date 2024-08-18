وزير الاسكان: أهمية كبرى لمشروعات محاور الطرق فى تحقيق السيولة المرورية والإسراع بمعدلات التنمية العمرانية

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً لاستعراض المشروعات التى ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بمحافظة الإسكندرية.

وأشار الشربيني، إلى أن إجمالي المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير ممثلاً بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بمحافظة الإسكندرية، 32 مشروعاً بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، منها مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير، والمشروعات التى ينفذها الجهاز لصالح المحافظة والوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

وأكد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، أهمية مشروعات محاور الطرق، والتي تساعد فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية، وتساهم فى الإسراع بمعدلات التنمية العمرانية، حيث إن محاور الطرق تمثل شرايين التنمية، وتصل بين العمران القائم ومناطق التنمية الجديدة.

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه جار تنفيذ 9 مشروعات، ومن أهمها، محور اللواء عمر سليمان، وكوبري محور السادات مع الطريق الدولي الساحلي، وتوسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزة حتى فندق المحروسة بطول 4.4 كم، ونفق مشاة للربط بين شارع النصر وشارع المواسير جرين بلازا، وكوبري مشاة أعلى السكة الحديد بمنطقة أبيس، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل كوبري الناموس، وإحلال الأسوار المعدنية المفقودة والتالفة بأسوار خرسانية لكوبرى أبيس، وغيرها من المشروعات.

وأشار اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعاً، ومن أبرزها، مشروع نفق وكباري للسيارات والمشاة عند تقاطع شارع 45 مع طريق الكورنيش بالإسكندرية، ومشروع تطوير الساحة المواجهة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وعدد من المشروعات لإنشاء وإحلال وتجديد كباري مشاة بعدد من المناطق، وغيرها من المشروعات التنموية.