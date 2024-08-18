” المهندسين”: خطة متكاملة للدورات التدريبية في كافة المجالات يلقيها متخصصون ذو خبرات عالية

عقدت شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة مبروك عامر، من خلال لجنة التدريب بالشعبة برئاسة ماجد المغربي، ندوة عن “تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية” حاضر فيها علي الشربيني- الخبير فى مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وذلك بحضور طارق النبراوي- نقيب المهندسين، الدكتور أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، و الدكتورسعد مكرم- أمين الصندوق المساعد،

خلال كلمته عبر طارق النبراوي عن سعادته بكثافة الحضور، والتفاعل الإيجابي من أعضاء الجمعية العمومية لشعبة الكهرباء مع الأنشطة التى تنظمها الشعبة ، قائلا: “سعيد أننا نؤدي دورنا المهم فى مجال التدريب، وتقديم أحدث ما وصل إليه العلم، ونسير على الطريق الصحيح فى تقديم الخدمة العلمية للمهندسين”، مقدما الشكر لأعضاء شعبة الهندسة الكهربائية لما يبذلونه من جهود حثيثة لخدمة المهندسين.

وخلال كلمته المقتضبة عبر أحمد البدوي، عن سعادته بمشاركته فعاليات الندوة، ومرحبا بالحضور في بيتهم نقابة المهندسين، مثمنا من قيمة الندوة التي تناقش موضوع مهم في ظل أزمة الطاقة التي يواجهها العالم.

من جانبه قدم سعد مكرم، الشكر لمجلس شعبة الهندسة الكهربائية للجهود المبذولة في تنظيم العديد من الفعاليات خلال الفترة الحالية، متمنيا أن يكون للندوة نتائج مثمرة في ملف مهم وهو ملف الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكشف “عامر” أن هناك خطة متكاملة للدورات التدريبية في كافة مجالات الكهرباء، يلقيها متخصصون ذوو خبرات عالية “أون لاين”، متمنيا أن يكون هناك تفاعل مع هذه الدورات من قبل أعضاء الشعبة.

وخلال كلمته أشار ماجد المغربي إلى أن هذه الندوات تأتي في إطار سلسلة الندوات المتواصلة التي تعقدها لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية خلال شهر أغسطس وسبتمبر، قائلا: “بدأنا سلسلة ندوات شهر أغسطس بندوة مهمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل، وشهدت حضورا كبيرا، تلاها ندوة عن منظومة القوى الكهربائية لمشاريع السكة الحديد، واليوم نناقش موضوعا هاما وهو تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية”.

وأوضح المغربي أن جميع الندوات والدورات التي تنظمها لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية، تعقد تحت رعاية ودعم نقيب المهندسين وهيئة المكتب، مقدما الشكر لأعضاء لجنة التدريب بالشعبة.

وشدد “المغربي” على حرص اللجنة على تنظيم ندوات وورش عمل وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، واهتمام اللجنة بتدريب المهندسين ورفع الكفاءة المهنية لهم، وتأهيلهم وصقل خبراتهم، وتنمية مهاراتهم، وأن اللجنة لا تدخر جهدا فى سبيل ذلك، لذا فتحرص اللجنة على تنظيم الندوات وورش العمل المتخصصة بمشاركة الخبراء في مجال الكهرباء لنقل خبراتهم العلمية والعملية للمهندسين.

بدوره استعرض المهندس علي الشربيني، خلال محاضرته الأنظمة المختلفة للطاقة الشمسية، سواء الأنظمة المتصلة بالشبكة والمعزولة عن الشبكة والنظام الخليط، ومكونات الأنظمة الثلاثة وكيفية تصميم كل نظام على حدة.

وتطرق “الشربيني” إلى أهمية التوجه إلى أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية، في ظل توسع الدولة في بناء محطات الطاقة الشمسية، موضحا أن الطاقة الشمسية طاقة نظيفة تقلل من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبا على المناخ، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل، كما أن مصر ضمن الحزام الشمسي الأعلى إشعاعا على مستوى العالم.

وناقشت الندوة أنواع الخلايا الشمسية وكيفية الاختيار فيما بينها، وكيفية قراءة بيانات كل خلية على حدة. كما تطرقت الندوة إلى تطبيقات الطاقة الشمسية عموما، شاملة أنظمة التسخين بالطاقة الشمسية، وأنظمة توليد الكهرباء بالخلايا الفوتوفولطية واختتمت الندوة بعرض نظام تصميم محاكاة لأنظمة الخلايا الشمسية متمثلة في استخدام برنامج Pvsys لتصميم أنظمة الخلايا الشمسية.