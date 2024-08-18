” النقل” تعلن الانتهاء من تصينع قطارات للخط الاول بالقطار السريع

أعلنت وزارة النقل، عن الانتهاء بشكل كامل من تصنيع ثلاثة قطارات سريعة ” فيلارو”، وجار تصنيع قطارين آخرين كما تم الانتهاء من تصنيع خمسة قطارات إقليمية “ديزيرو”وذلك للعمل بالخط الأول للقطار السريع، وتم شحن أحدهما إلى القاهرة، وجار تصنيع عدد سبعة قطارات أخرى بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع 2 جرار كهربائي للبضائع.

واوضحت الوزارة ، أنه يتم تصنيع القطارات من خلال شركة سيمنز الألمانية، حيث يبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا، سريعا، و34 قطارا إقليميا، و14 جرار بضائع، موضحة ان الخط الأول للقطار السريع (السخنة ــ مطروح) طوله حوالى 675 كم ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.

كما يتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.