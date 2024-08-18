محافظ القليوبية يتفقد المشروعات والاشغالات بدينة القناطر الخيرية

اجرى أيمن عطية محافظ القليوبية جولة تفقدية مفاجئة بمدينة القناطر الخيرية لتفقد عدد من المشروعات ويتفقد منظومة النظافة والاشغالات بالاضافة الي تفقد الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة القناطر الخيرية للوقوف علي حالة المعدات وصلاحياتها.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال مشروع إنشاء السوق الحضاري لمدينة القناطر الخيرية والمقرر إنشاء عدد 147 باكية مساحتها 3 متر لتسكين جميع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية والعمل على تيسير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية .

وخلال الجولة وجه عطيه بدفع الاعمال لتسليم المشروع لافتتاحه بالعيد القومي للمحافظة حيث يتم تركيب التندات وجاري أعمال السيراميك وتمهيد الموقع العام حيث تم إنشاء عدد 120 محل وجاري إنشاء 27 آخرين وسيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل ، حيث أكد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المشروع وفقاً للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ .

وأكد عطية أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على الظواهر العشوائية وتوفير بيئة مناسبة للتسوق للمواطنين .

وتابع المحافظ الجولة بتفقد شارع سوق الثلاثاء بالقناطر الخيرية حيث شن سيادته حملة إشغالات علي المحال المخالفة والتي تتعدي علي الطريق العام بافتراش الأرصفه وعمل تندات مخالفة حيث تم ازالة الباعة الجائلين بالشارع وتم تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية كما شدد المحافظ علي مديري الاشغالات بالقناطر الخيرية بضرورة التواجد بالشارع علي مدار الساعه ومنع اي اشغالات او تعديات مؤكدا أنت سيتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب من اجل صالح العمل.

وخلال جولة أمر محافظ القليوبية بتحويل مسئولي الحملة الميكانيكية الي التحقيق واتخاد أقصي العقوبات تجاههم لعدم انتظام حركة العمل بالجراج ووجود سيارات كثيرة متهالكة وتدني مستوي صيانة السيارات .

وشملت جولة المرور علي مشروع إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة، وتفقد خطة الرصف الجاري تنفيذها بالمدينة.

وخلال الجولة تفقد مشتملات المحطة حيث تم الانتهاء من إنشاء الجمالون الحديدي وانشاء المطالع والمنازل الخاصة بالمحطة كما تم الانتهاء من المباني الادارية الخاصة بالمحطة وتم الانتهاء من تشطيبها والتي تتكون من ثلاث غرف للصيانة وغرفة للجراج وغرفتين للقائمين علي تشغيل المحطة كما تم الانتهاء من تركيب الميزان الباسكول الاليكتروني وإنشاء منظومة إليكترونيه له لتقوم بإحتساب كميات القمامة المتولدة يوميا.

وأكد المحافظ أن المحطة الوسيطة تقام على مساحة4.5 فدان وتستوعب 10 آلاف طن يوميا. وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40% وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

مضيفا على حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية

واختتم المحافظ الجولة بتفقد كورنيش القناطر الخيرية حيث وجه عطيه بازالة عدد من الاكشاك المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة تراخيص الانشاءات الموجودة علي جانبي النيل بالتنسيق مع مديرية الري مؤكدا أنه لن يسمح باي اشغالات