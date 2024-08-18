رئيس جامعة بنها يستقبل مدير مشروع التميز للزراعة والمياه

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، الدكتور عصام شعبان مدير مشروع التميز للزراعة والمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) ، وذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر ، والدكتور محمد الهباق منسق المشروع بجامعة بنها.

وضم وفد الزيارة كل من محمد صلاح الدين، المساعد التنفيذي لرئيس المشروع، نهى العماوي، مدير الشراكات، مي وجيه الصادق المدير الفني، شروق بيومي، مسئول أول المتابعة والتقييم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن اللقاء استعرض أهم المحاور و الأهداف التي يتبناها، وكذلك الخدمات المنتظر أن يقدمها المشروع للجامعة ومنتسبيها في المرحلة المقبلة.

وأكد ” الجيزاوي ” ان القيمة العلمية، والبحثية للمشروع، والذي يعزز بدوره إجراء الأبحاث البينية، والتطبيقية، و تكامل الجهود البحثية، خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك؛ لمواجهة تحديات التنمية، ودعم الإقتصاد المصري في مجالات الزراعة، والمياه، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على مضاعفة النشر الدولي في الأبحاث البينية، والتخصصات المتداخلة، وتوفير كافة سبل الدعم ، وتشجيع الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس؛ على إجراء الدراسات، و الأبحاث التطبيقية، والإفادة من نتائجها.

كما إستعرض الدكتور عصام شعبان التعريف بأهمية المشروع، والأهداف التي يتبناها والخدمات المقدمة، فضلا عن أهم محاور المشروع، والتي تتمثل في: الحوكمة، والإستدامة، والبحث العلمي، ورفع كفاءة وقدرات كل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأسماء الجامعات المصرية، والأمريكية التي تم إدراجها ضمن المشروع، موضحاً أن المشروع يستمر تنفيذه حتى ديسمبر 2028.

من جانبه رحب الدكتور محمود الزعبلاوي بالتعاون مع إدارة المشروع بالجامعة الأمريكية وإتاحة جميع الإمكانيات بكلية الزراعة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ، مشيرا إلى أن تعاون الجامعات المصرية الأعضاء بالمشروع مستقبلا في مشروعات بحثية أو بنية تحتية هي السبيل لتحقيق الإستدامة.

وأضاف الدكتور محمد الهباق، أن مشروع التميز للزراعة والمياه؛ يعزز القدرات العلمية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والأساتذة المختصين في هذه المجالات، من خلال الدورات التدريبية، والتبادل الطلابي، والتبادل بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية وطرق التديس، كما يعزز العلاقة بين الجامعات المصرية والأمريكية، كما يلتزم المركز بالشمولية من خلال زيادة فرص التعليم والبحث العلمى للمرأة والأشخاص ذوي الهمم ومحدودي الدخل من المصريين.

يذكر أن مشروع التميز للزراعة والمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) يشارك فيه 7 من الجامعات المصرية الحكومية وعدد من الجامعات الأمريكية.