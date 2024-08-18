أحمد عبد القادر فى قطر استعدادا للتوقيع لناديه الجديد

وصل اليوم “الأحد”، لاعب الأهلى أحمد عبد القادر إلى قطر، استعدادا لتوقيع عقود انتقاله إلى ناديه الجديد قطر القطرى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وبدء مسيرته مع النادى القطرى.

ويظهر لاعب الأهلى أحمد عبد القادر، مع ناديه الجديد قطر القطرى غداً “الاثنين”، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة مع نظرائهم بنادى قطر خلال اليومين الماضيين.

واتفق مسئولو النادى الأهلىي مع نظرائهم فى نادى قطر على إعارة اللاعب موسماً مقابل 550 ألف دولار، بخلاف 50 ألف دولار “بونص” يحصل عليها الأهلى فى حالة مشاركة اللاعب وتسجيل وصناعة الأهداف.

وجاءت إعارة عبد القادر بعدما قام بتمديد عقده مع الأهلى لمدة موسم إضافى لينتهى فى يونيو 2026.