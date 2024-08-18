بيراميدز يفوز على بطل زنزبار بسداسية فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره فريق جى كيه يو بطل زنزبار بسداسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم “الأحد”، على ملعب استاد الدفاع الجوى، فى إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلى فى الدقيقة 9 ووليد الكرتى فى الدقيقة 15 ومهند لاشين فى الدقيقة 26 وإبراهيم عادل في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، فيما سجل مهند لاشين الهدف الخامس لفريقه والثانى له فى الدقيقة 55 وأضاف محمود زلاكة الهدف السادس فى الدقيقة 88 فى من عمر اللقاء.