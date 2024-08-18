تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع الساعى ودارى

لا تزال المفاوضات بين النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب والنادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، مستمرة بشأن التعاقد مع عمر الساعى لاعب الفريق الكروى الأول، بالموسم الجديد.

وتعتبر المفاوضات حتى الآن شفوية على مستوى التناقش بين رئيسى الناديين ولم ترقى للعرض الرسمى، لكن الأهلى رفع عرضه من 20 مليون إلى 30 مليون جنيه وثنائى إعارة لإتمام الصفقة.

ولم يتفاوض النادى الأهلى من أجل لاعب الدراويش عبدالرحمن مجدى، للحصول على توقيعه، واللاعب خارج الصورة وحسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى مارسيل كولر.

وينصب تركيز إدارة النادى الأهلى، بشدة لحسم التعاقد مع مدافع أجنبى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد طلب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مارسيل كولر.

وعرضت إدارة “الاسكاوتينج” برئاسة هانى رمزى، التعاقد مع لاعب بريست الفرنسى، المغربى أشرف دارى، وأبدى كولر إعجابه الشديد، هذا بالاضافة إلى ثنائى آخر.

ويرفض المدرب تمامًا التعاقد مع مدافع محلى، وهناك ترحيب شديد من دارى، للانتقال إلى صفوف النادى ألأهلى، فى الموسم الجديد.