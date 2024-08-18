المصرى البورسعيدى يفوز على زعيم الثغر بثنائية فى الدورى الممتاز

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا ثمينًا على نظيره فريق الاتحاد السكندرى بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاذ الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم “الأحد”، فى الجولة الـ 34 والأخيرة من الدورى المصرى الممتاز.

سجل محمد الشامى هدف التقدم للفريق البورسعيدى فى الدقيقة 35 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف صلاح محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

وبتلك النتيجة، أنهى فريق المصرى منافسات الدورى الممتاز بالمركز الرابع برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة عن فريق الزمالك صاحب المركز الثالث.

فيما تجمد رصيد زعيم الثغر عند النقطة 41 فى المركز الحادى عشر، بعد حصدهم من 9 انتصارات و 14 تعادل.