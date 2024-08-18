سيراميكا كليوباترا يتعادل مع زد إف سى فى الدورى الممتاز

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وزد إف سى، التى أقيمت مساء اليوم “الأحد”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدورى المصرى الممتاز.

وافتتح أهداف المباراة أحمد عبد الرسول لفريق زد إف سى فى الدقيقة 24، قبل أن يضيف زميله محمد سمير الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 40.

فيما سجل سعد سمير هدف تقليص الفارق لسيراميكا فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ومن ثم أضاف أحمد ياسر ريان هدف التعادل فى الدقيقة 49، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

وبتلك النتيجة، رفع فريق زد رصيده للنقطة 51 فى المركز السابع، بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثامن.