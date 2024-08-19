بعد انسحاب الأهلى من كأس مصر.. اتحاد الكرة يخطر فاركو بالتأهل لدور الـ8

أرسل اتحاد الكرة المصرى خطابا رسميا إلى نادى فاركو، يخطره فيه باعتباره فائزا على الأهلى فى مباراة دور الـ16 بكأس مصر، فى اللقاء المقرر له غدا “الثلاثاء”، وذلك بعد انسحاب الأهلى رسميا من بطولة كأس مصر.

كان النادى الأهلى، قد أعلن الانسحاب من كأس مصر بناء على قرار المدير الفنى للفريق، مارسيل كولر، لحصول لاعبيه على راحة كافية منعا لتلاحم المواسم.

من ناحية أخرى، سلم المشرف على المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية عامر حسين، تصورين لشكل الدورى المصرى الممتاز فى الموسم المقبل.

ويتضمن التصور الأول إقامة الدورى بشكله الطبيعى حال تمسك الأندية بقرارها من عدم المساس بشكل المسابقة، وينص التصور الثانى على شكل استثنائى للمسابقة للهروب من فخ تلاحم المواسم.