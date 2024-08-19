أرقام أحمد عبد القادر مع الأهلى قبل انضمامه إلى قطر القطرى

أعلن نادى قطر القطرى تعاقده مع أحمد عبد القادر جناح الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه فى الدورى القطرى.

وانضم عبد القادر إلى قطر القطرى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون وجود بند يمنح النادى القطرى أحقية شراء لاعب الأهلى عقب نهاية الموسم الجديد.

شارك أحمد عبد القادر مع الأهلى فى 23 مباراة ما بين 18 مباراة فى الدورى المصرى، و4 فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى الدورى الأفريقى لكرة القدم.

وسجل 3 أهداف خلال الموسم الأخير مع الأهلى، بواقع هدفين فى الدورى فى شباك الزمالك وزد، وهدف فى دوري أبطال أفريقيا، وصنع هدفين آخرين وحصل على 3 كروت صفراء، ولعب 945 دقيقة.

وقالت صحيفة “الراية ” القطرية، إن انضمام أحمد عبد القادر يساهم فى تعزيز خط وسط الفريق فى الفترة المُقبلة ليكون بديلًا للبرازيلى برونو تاباتا الذى انتهت إعارته للفريق.