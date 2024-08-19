رسميا.. بابافاسيليو مديرا فنيا لـ”زعيم الثغر”

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، مساء اليوم “الإثنين”، إجراءات التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وأشار الحساب الرسمى لنادى الاتحاد السكندرى على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إلى أن توقيع العقود شهد حضور نائب رئيس النادى أحمد عبد المجيد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد أحمد سلامة ومحمد البحيرى، بالإضافة إلى رئيس قطاع الناشئين إمام محمدين.

وأضاف أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على التعاقد مع فاسيليو لقيادة فريق الكرة فى الموسم الجديد 2024-2025، لما يمتلكه من خبرات كبيرة.

كما سيتم الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإدارى والطبي عقب استقرار المدير الفنى عليه خلال الـ 48 ساعة القادمة.