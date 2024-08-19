أول تعليق من أحمد عبد القادر بعد انضمامه لقطر القطرى

أعرب لاعب نادى قطر القطرى الجديد، والسابق فى فريق النادى الأهلي المصرى أحمد عبد القادر، عن سعادته بالانضمام إلى نادى قطر.

ووصف اللاعب فريقه الجديد بأحد أكبر الأندية القطرية، وتمنى التوفيق فى مشواره مع ناديه الجديد.

وقال عبد القادر فى المؤتمر الصحفى لتقديمه لاعبًا لقطر بأنه يعرف النادى جيدًا وسيعمل على التأقلم بشكل سريع.

وأشار اللاعب المصرى إلى مُتابعة عدد من مباريات فريق قطر، فى الفترة الأخيرة والموسم الماضى، وأن الفريق لديه لاعبين مميزين.

وقد أعلن لاعب المارد الأحمر السابق، أنه سيخوض التدريبات ليُشارك أمام فريق الشمال يوم “الخميس” المقبل، فى الدورى القطرى.

وتمنى اللاعب من جماهير الأهلى الدعم والمُساندة له فى المباريات المقبلة فى ظل التعاون الكبير بين إدارة الناديين المصرى والقطرى.

خاض اللاعب 23 مباراة في الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وجدد اللاعب عقده مع الأهلى حتى صيف 2026، حيث سيخوض الموسم الحالى مع قطر، ثم الموسم الأخير مع الأهلى.