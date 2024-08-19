تعرف على موعد كأس السوبر المصرى بمشاركة الأهلى حامل اللقب

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن موعد انطلاق بطولة كأس السوبر المصرى لعام 2024، والتى تُقام بمشاركة 4 فرق، تخوض نصف النهائى، والمباراة النهائية بين الفائزين.

ويُشارك فريق النادى الأهلى المصرى حامل لقب النسخة الأخيرة، وفريق سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

ويتبقى فريقين آخرين بطل كأس مصر فى النسخة الحالية، ومنح نادى آخر بطاقة المُشاركة بترشيح من الرابطة.

وكشفت تقارير إعلامية، عن إقامة البطولة خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل.

وحصد “المارد الأحمر” لقب نسخة 2023 على حساب مودرن سبورت، برباعية مقابل هدفين، بعد تخطى سيراميكا كليوباترا فى نصف النهائى بهدف نظيف.