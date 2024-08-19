الزمالك يتوصل لاتفاق مع المغربى أشرف بن شرقى

توصل نادى الزمالك لاتفاق نهائى مع لاعب وسط الفريق السابق المغربى أشرف بن شرقى، من أجل العودة لصفوف الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك، أن النقاط الخلافية التى أخرت الصفقة تم حلها، واللاعب وقع على العقود.

وأضاف المصدر، أن اللاعب وقع على عقود 3 مواسم والتى شملت مكافآت خاصة للاعب، فى حال التتويج بلقب الدورى أو الكونفدرالية، ومكافأت خاصة فى حال تسجيله عدد معين من الأهداف فى الموسم الواحد.

ويسعى نادى الزمالك لتسديد المستحقات المتأخرة لمساعدى البرتغالى فيريرا، والبالغة 115 ألف دولار من أجل فتح القيد وتسجيل الصفقات الجديدة.