بعد انتهاء إعارته إلى المقاولون.. عمار حمدى يعود للأهلى

تقرر عودة لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى عمار حمدى إلى ناديه، بعد انتهاء مدة إعارة اللاعب إلى نادى المقاولون العرب فى الموسم المنقضى، باعتبار أن عقده لا يزال ساريا مع القلعة الحمراء.

وانتهت إعارة عمار حمدى إلى المقاولون العرب، خاصة بعد هبوط ذئاب الجبل إلى دورى المحترفين، حيث كانت الإعارة لمدة موسم واحد.

ومن المقرر أن تحدد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، موقف عمار حمدى من العودة لصفوف الفريق وقيده في قائمة الموسم الجديد، أو إعادة إعارته أو تسويقه من خلال بيعه بشكل نهائى لأيا من الأندية التى لديها الرغبة فى التعاقد معه.