وزير العمل يستقبل وفدًا من برنامج الأغذية العالمي لبحث سُبل التعاون المشترك

استقبل محمد جبران وزير العمل ،اليوم الإثنين ،بديوان عام “الوزارة”، السيد جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر WFP ،والوفد المرافق له،وبحث اللقاء أنشطة برنامج الأغذية العالمى بمصر، وأوجه التعاون المشترك،خاصة الإجراءات التنفيذية لتجديد مذكرة التفاهم بين “الوزارة” و”البرنامج” ،والمُرتبطة بقضايا العمل ..وقدم المسؤول الأجنبي التهنئة إلى الوزير جبران ،لثقة القيادة السياسية فيه ،وتعينه وزيرًا للعمل ،في الحكومة الجديدة ..

وبحسب بيان صحفي ،بحث الجانبان سُبل تفعيل التعاون المُستقبلي في مجالات ملتقيات التوظيف،والتوعية والتثقيف،وتغيير الصورة الذهنية لدى الشباب نحو أهمية التدريب المهني ،والتعليم الفني ،والعمل الحر،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،ودعم المشروعات الصغيرة ،ومُتناهية الصغر،وتقديم نماذج شبابية ناجحة في هذا الشأن،وكذلك جهود الوزارة في ملف “التدريب من أجل التشغيل ” ..كما تباحث الجانبان، ملف اللاجئين في مصر ،وكذلك التعاون مع شركاء العمل والتنمية المحليين ،والدوليين ،بشأن” الإستراتيجية الوطنية التشغيل”..

الوزير جبران تحدث عن ترحيب الوزارة ،بتفعيل ،وتكثيف التعاون مع برنامج الأغذية العالمي خلال الفترة المُقبلة ، خاصة الملفات التي تخص التنمية ،والمشروعات الصغيرة ،ومُتناهية الصغير ،وكذلك الوظائف الخضراء ،والإهتمام بتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،في الداخل والخارج ،خاصة المهن المُستقبلية “،مع التركيز على المناطق الريفية ،والصعيد..من جانبه أشاد جان بيير دومارجورى، بالمناخ الإستثماري في مصر ،والتنمية البشرية التي تشهدها البلاد ،وإنشاء المدن الجديدة ،والإهتمام بتنمية المناطق الأكثر إحتياجًا ،مُستشهدًا بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ..وأعلن عن تًطلعه نحو إستكمال التعاون مع وزارة العمل ،التي إعتبرها من أهم الجهات الحكومية التي يتعاون معها “برنامج الأغذية العالمي” ،مُتطرقًا إلى مشروعات ناجحة بين الجانبين منها: تدشين “المنصة الخاصة بسوق العمل”،و”البوابة الجيومكانية ” …

شارك في اللقاء من جانب “البرنامج ” :أماني عبدالأحد جمال الدين ،مديرة البرامج ،وماريانا برسوم ،مسؤول مُكون تمكين الشباب..ومن وزارة العمل ،إيهاب عبدالعاطي ،المستشار القانوني للوزير ،ورشا عبدالباسط ،رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد ،مساعد فني بمكتب الوزير ..