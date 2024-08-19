وزير قطاع الأعمال يبحث مع ممثلي شعبة وسائل النقل فرص التعاون في صناعة السيارات

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا وممثلي شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمقر شركة النصر لصناعات السيارات، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر.

يأتي اللقاء في إطار توجه الدولة بدعم وتعميق الصناعة الوطنية ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، واستكمالا لجهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل. وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات وفرص التعاون الممكنة في مجال صناعة السيارات وبحث كيفية تعزيز العمل المشترك، واستمع المهندس محمد شيمي إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها ممثلي الشعبة حول سبل تنمية صناعة السيارات.

أكد المهندس محمد شيمي أن شركة النصر للسيارات تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة وتمتلك اسما كبيرا وعلامة تجارية عريقة، نحرص على تنميتها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل، والإنتاج بجودة عالية وزيادة نسبة المكون المحلي، مشيرا إلى تأهيل وتهيئة البنية التحتية بالشركة لخطوط الإنتاج الجديدة، وموضحا أن هناك العديد من الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص بهدف التعاون وتحقيق التكامل في هذه الصناعة وليس منافسته.