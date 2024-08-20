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  “سويلم” : تقييم الرى الحديث بمزارع قصب السكر لإتخاذ القرار المناسب لتطبيق هذا التحول

كتب رضا النصيرى
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عقد الدكتور هانى سويلم إجتماعاً لمتابعة موقف عدد من مشروعات الوزارة المقترحة واولويات تنفيذها طبقا لرؤية الوزارة .

وتم خلال اللقاء إستعراض موقف عدد من المشروعات السابق تنفيذها مثل مشروعات البرنامج القومى للصرف ، ومشروع إحلال وتجديد محطات الرى والصرف ، والمشروعات المقترحة مستقبلاً مثل مشروع البرنامج القومى الرابع للصرف وعدد من المشروعات الأخرى ذات الأولوية للوزارة مثل التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر ، وإعادة تأهيل حائط رشيد ، وحماية الساحل الشرقي لمصرف كيتشنر ، وحماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة ، وتعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال تحديث الري ، وحصاد مياه الأمطار والتخفيف من مخاطر السيول .

وأكد الدكتور سويلم أن إجراء دراسة بأحد المناطق التجريبية للتحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر يعد أحد أولويات الوزارة بهدف تحديد معدل الترشيد فى استهلاك المياه والزيادة فى الإنتاجية المحصولية والوفر فى الاسمدة والطاقة بشكل علمى دقيق يمكن المسئولين من إتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة وضعت قائمة بأولويات المشروعات والدراسات البحثية التي تحقق مستهدفات العمل بالوزارة تحت مظلة “الجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0” ، و دراسة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات والدراسات ، شريطة أن تتماشى هذه المشروعات مع “رؤية الوزارة للاستثمار في مجال تغير المناخ وتحقيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء في ظل تغير المناخ .

جدير بالذكر أن رؤية الوزارة لترتيب أولويات مشروعاتها تنبثق وتتسق مع الرؤية العامة للدولة المصرية والمعروفة برؤية مصر ٢٠٣٠ والتى تضم الأهداف العامة التى تسعى كل جهات الدولة لتحقيقها .

رضا النصيرى
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