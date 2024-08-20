إنطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة..اليوم

إنطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانوية للقبول بالجامعات،اليوم الثلاثاء، حيث تم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ،على أن تستمر أعمال المرحلة حتى السبت القادم الموافق 24 أغسطس الجارى ، كما يمكن إجراء أى تعديل برغبات الطلاب طوال على مدار الايام المقررة للتسجيل خلال المرحلة، على أن يتم ترشيح الطلاب وفقا لآخر نسخة تم إدخالها على موقع التنسيق وحظفها بالنظام الإلكترونى.

وأعلن مكتب التنسيق ان التسجيل يتم وفقا للحد الأدنى المقرر وهو 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى بإجمالى عدد طلاب 286 ألف و969 طالب وطالبة، و230 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% بإجمالى عدد طلاب 66 ألف و969 طالب وطالبة، ليصبح إجمالى أعداد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 353057 ألف من طلاب الثانوية العامة.

ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى والذى يكون متاح على مدار الـ 24 ساعة على الموقع الإلكترونى للتنسيق https://tansik.digital.gov.eg

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه لا يوجد تغيير فى نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، حيث أن نظام التنسيق يتم بشكل إلكترونى كامل كما هو مُعتاد، وبنفس النظام المعمول به فى تنسيق المرحلة الأولى.

وشدد مكتب التنسيق على طلاب تنسيق المرحلة الثانية، على أنه يجب التأنى عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها، مع ضرورة الحفاظ على الرقم السرى الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أى شخص عليه حتى لا يتم تعديل رغبات الطلاب دون علم الطالب.

وأكد مكتب التنسيق أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة، مشيرا إلى أنه يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات فى عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة فى قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق به.

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه لا يحق للطالب اختيار إحدى الكليات التى يُشترط للقبول بها أداء اختبارات القدرات مسبقًا، ويحق للطلاب الذين ادوا اختبارات القدرات فقط التقدم للالتحاق بهذه الكليات وهى الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أعلن عن وجود أماكن شاغرة لـ طلاب المرحلة الثانية من شعبة أدبى فى كليات التربية تعليم ابتدائى والتربية شعبة طفولة مبكرة والحقوق والاداب والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى والتربية الرياضية وكلية التربية للطفولة المبكرة ، وأماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة علمى علوم بكليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.