الزمالك يختتم استعداداته لمباراة الطلائع فى كأس مصر

يختتم الزمالك استعداداته اليوم للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، والمقرر لها غدا «الأربعاء»، فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتى تجمع الفريقين باستاد السلام.

ويخوض الزمالك المباراة بلاعبى فريق الشباب والناشئين، حيث سيتم الاستعانة بالناشئين فى ظل إراحة اللاعبين الكبار تمهيدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يقود الثنائى أحمد مجدى وأندريه بيكى معاونى جوزيه جوميز، مباريات كأس مصر يعد سفر المدرب البرتغالى إلى بلاده لقضاء اجازة يعد انتهاء بطولة الدورى، على أن يعود يوم 28 أغسطس الجارى.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الطلائع المقرر لها التاسعة مساء «الأربعاء» المقبل باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ«16» لبطولة كأس مصر.

ويلتقى الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلى فى دور الـ 8 يوم «السبت» 24 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يقام نهائى كأس مصر يوم «الجمعة» 30 أغسطس، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.