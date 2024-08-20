الأهلى يتابع بطل جنوب السودان استعدادًا لـ«الأميرة الأفريقية»

يستعد الاهلى لخوض ضربة البداية فى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بمراقبة فريق المريخ جوبا بطل جنوب السودان، الذى اقترب من ملاقاة المارد الأحمر فى دور الـ32 للبطولة.

وكان من المقرر أن يستعد الاهلى لمواجهة فاركو بدور الستة عشر لكأس مصر، لولا اعتذار «المارد الأحمر» عن عدم استكمال البطولة.

وكان الأهلى قد أعلن منح مدربه مارسيل كولر وجهازه المعاون فترة راحة بعد حسم الدورى، على أن يتولى سامى قمصان قيادة الفريق لحين عودته، كما أعلن الأحمر اعتذاره عن عدم استكمال الكأس ومنح اللاعبين الراحة وإرسالهم لمعسكر منتخب مصر مع بدء الأجندة الدولية فى أول سبتمبر.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة المدير الفنى للفريق، السويسرى مارسيل كولر على لقب الدورى المصرى للموسم الثانى على التوالى.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة بـ«3» جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة فى مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال إفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى فى كأس الكونفدرالية، وأعلن الـ«كاف» استثناء الأهلى من خوض المراحل التمهيدية من دورى أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.