الشناوى: رفضت 500 مليون جنيه من أجل الأهلى.. وجلست مرتين لتجديد عقدى

تحدث قائد الأهلى وحارس مرماه الأول محمد الشناوى، عن تطورات مستقبله سواء بتجديد عقده مع القلعة الحمراء وموقفه من الرحيل عن صفوف الفريق والاحتراف الخارجى.

وقال محمد الشناوى، في تصريحات مُتلفزة: «لا يوجد شيء جاد حتى الآن بالنسبة للعروض المقدمة لى، لكن النادى الأهلى بيتى، ولن أرحل إلا عن طريق النادى الأهلى».

وأضاف الشناوى: «جلست مرتين مع مسئولى النادى الأهلى لتجديد عقدى، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن».

وعن عدم قبوله لعرض النصر السعودى فى وقت سابق، قال محمد الشناوى: «لا أندم على شيء، العروض التى كانت تصل لى كانت كبيرة، وتشير إلى أرقام كبيرة، وكنت سأحصل على 500 مليون جنيه فى 3 مواسم، لكن فى النهاية الأهلى بيتى ولن أرحل إلا عن طريقه، وأحصل على 20% من هذا الرقم».

وتابع محمد الشناوى: «الأهلى بالطبع مسؤوليه يقدرون العروض التى تصل لى، ولست قلقا من أمر تجديد عقدى، لا يوجد أى مشاكل أو خلافات حول هذا الأمر، وأنا قائد أفضل ناد فى إفريقيا، وهذا يُحملنى مسؤولية أكبر».

وعن علاقته مع المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، قال الشناوى: «المدير الفنى هو من له حق الاختيار من يلعب أو من يتواجد على دكة البدلاء، وتركيزى فى الملعب فقط».

واختتم قائد الأهلى وحارس مرماه الأول محمد الشناوى، تصريحاته، قائلًا: «مصطفى شوبير حقق أرقاما جيدة للغاية، وفى النادى الأهلى فوجئوا بعودتى سريعا من الإصابة حتى الطبيب فى ألمانيا فوجئ بالأمر».