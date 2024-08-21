التعليم العالي: ختام منافسات بطولة الجودو للجامعات والمعاهد 

برعاية دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أُختتمت منافسات بطولة الجودو (طلبة، طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات ضمن النسخة ٥١ من دورة الشهيد الرفاعي في المركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور د.نيڤين زيدان، عضو مجلس إدارة الاتحاد لتسليم الجوائز لأصحاب المراكز الأولى.

وجاءت نتائج نهائيات البطولة على مستوى مسابقات الطالبات: وزن (Open): المركز الأول: فرح علي – التعليم العالي ⁠وزن (+٧٨) كجم: المركز الأول: فرح علي – التعليم العالي ⁠وزن (٧٨) كجم: المركز الأول: ندي أشرف – جامعة عين شمس وزن (٧٠)كجم: المركز الأول: سارة أشرف – جامعة عين شمس وزن (٦٣)كجم: المركز الأول: آلاء محمود – جامعة طنطا ⁠وزن (٥٧) كجم: المركز الأول: سارة هاني – جامعة حلوان وزن (٥٢) كجم: المركز الأول: سارة عماد – جامعة بدر وزن (٤٨) كجم: المركز الأول: نورا أحمد – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أما نتائج مسابقات الطلبة فكانت كالتالي:وزن (Open): المركز الأول: هادي حسين – جامعة القاهرة وزن (٦٠) كجم: المركز الأول: محمد أحمد محمد – التعليم العالي وزن (٦٦) كجم: المركز الأول: أحمد محمد طه – جامعة عين شمس ⁠وزن (٧٣) كجم: المركز الأول: فارس محمد شحاتة -جامعة الإسكندرية وزن (٨١)كجم: المركز الأول: سيف حسن محمد -جامعة الإسكندرية ⁠وزن (٩٠) كجم: المركز الأول: شهاب الدين حسانين – جامعة الألمانية الدولية وزن (١٠٠) كجم: المركز الأول: حمدي حسين – جامعة القاهرة ⁠وزن (+١٠٠) كجم: المركز الأول: محمد عصام -جامعة حلوان وزن (Open): المركز الأول: هادي حسين – جامعة القاهرة