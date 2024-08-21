محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفنى بنوعياتها للعام الدراسي الجديد

وافق ايمن عطيه محافظ القليوبية على ما تم عرضه من سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري-فندقي) وياتى ذلك لاستكمال بعض الاماكن المحدودة ببعض المدارس وكذلك فتح فصول خدمات للمرحلة الثانية بمدارس التعليم الفني وذلك تيسيرا على اولياء الامور والطلاب وحرصا على مستقبلهم على ان يتم يستمر قبول الالتحاق بالمدارس الفنية.