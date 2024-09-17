محافظ القليوبية يعقد اجتماعا مع مجلس ادارة المصنع الحربي ببنها لبحث سبل التعاون

استقبل ايمن عطيه محافظ القليوبية اللواء طارق محمد العباسى – رئيس مجلس ادارة (مصنع 144 الحربي ) ببنها وذلك لمناقشة امكانيات التصنيع داخل مجمع المصانع بالشركة لصالح المشاريع المقامة بالمحافظة لاستغلال المنتجات التى يتم انتاجها بالمصنع وكذا قطعه أرض علي مساحه تقع شرق المصنع علي الرياح بالتوفيقي مباشرة وتطل علي كورنيش البر الشرقي التي تم انشاءه من قبل المحافظة

وجدير بالذكر أن هذه الارض البالغ مساحته 13 الف متر مربع تستخدم كحرم آمن للمصنع من الجهة الشرقية لاستغلالها بالتنسيق مع مجلس ادارة المصنع لاقامة مشروعات استثمارية خدمية بما يحقق رؤية المحافظة والشركة بتطوير الكورنيش لخدمة المواطنين بالمحافظة و حدائق عامه تماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمنطقه حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع علي ضروة استغلال هذه الارض حتي لاتتحول الي مكان عشوائي يساء استخدامه ويشوه المظهر الحضاري للكورنيش.

وأكد المحافظ انه تم الانتهاء من تطوير الكورنيش بالكامل وتوريد عربات متنقله للطعام وجاري طرحها للشباب لتكون متنفسا جديدا لابناء مدينه بنها والمدن المجاوره وذلك في اطار حرص المحافظه على التوسع في المناطق الخضراء واماكن التنزه لمواطنيها.