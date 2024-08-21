التضامن تسلم عدداً من المعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة بمحافظة أسيوط

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والسيد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير احتفالية كبرى، شهدها اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ومجدى نجيب مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية وشركاء العمل لتسليم عدد من المعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة على مستوى المحافظة .

وشهدت الاحتفالية التى نظمت بنادى أسيوط الرياضي توزيع 45 كرسي متحرك و35 سماعة طبية للأطفال للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك فى إطار الجهود المقدمة، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة وبدعم من بنك قطر الوطني وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

وتأتي الفاعلية فى إطار التعاون المثمر بين مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومؤسسة مصر الخير وبنك قطر الوطني للعام الثاني على التوالي، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.