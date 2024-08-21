نقيب الفلاحين يكشف تفاصيل افتتاح موسم جني القطن بمحافظة بني سويف

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والقيادات الزراعية بالمحافظه لدعم الفلاحين معنويا وتنظيمهم ليوم افتتاح جني القطن بالمحافظه مشيرا إلى أن مساحات زراعة القطن بمحافظة بني سويف وصلت لنحو 12 الف و430 ألف فدان بجميع مراكز المحافظة .

وتابع عبدالرحمن أن افتتاح موسم جني القطن بمحافظة بني سويف هو بداية لزيادة مساحات زراعة القطن بالصعيد الموسم المقبل .

وأكد أن صنف القطن جيزه “95” المنزرع بمحافظة بني سويف هو صنف ناجح جدا ويجود بالمحافظة ولم يصاب بأية أمراض وأن مساحة كبيره منها منزرعه بطريقة الزراعة الحيوية دون استخدام مبيدات حشرية وأن سعر الضمان لمحصول القطن في بني سويف هو 10 الاف جنيه للقنطار كحد ادني قابل للزيادة طبقا للاسعار العالميه وقت البيع بالمزاد وان هذا السعر مناسب ويعطي هامش ربح محترم للمزارعين بالوقت الراهن

وأشار أبوصدام ان زراعة القطن تشهد طفره كبيره في ضوء التوجيهات المستمره للرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عودة القطن لمكانته الطبيعيه مع الجهود الكبيره التي تقوم بها وزارة الزراعة .

ولفت نقيب الفلاحين إلي أن شجرة القطن من الأشجار ثلاثية الفوائد حيث تعطي الأنسجة اللازمة لتشغيل مصانع الغزل والنسيج وتشغيل عماله كثيفة إلي استخراج الزيوت كمنتج غذائي غاية في الاهميه والنسبه اللازمة لصناعة الأعلاف وتنمية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى الي أن القطن المصري يعتبر علامه متميزه للمنتجات الزراعية المصرية لانه يحظي بسمعه عالميه فريده بما يمثله كاجود أصناف القطن عالميا لمتانتة ونعومة تيلته .