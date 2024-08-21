التموين: تشكيل لجنة عليا دائمة لسرعة البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة.

في إطار العمل علي سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة السيد اللواء ” وليد أبو المجد” – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من أحمد كمال – معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام و”مجدي عبد الحليم” -رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية ، و”ممدوح وليم “-رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والسيد / عبد الغني الدمرداش- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية أو “حمد حسن “- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة السيد/ أحمد عصام – معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من السيد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

و حدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.

وفي سياق متصل أكد الوزير أن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة او المستجدة، والتي تقدم من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكداً أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على الدكتور الوزير واعتمادها.

و شدد على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.