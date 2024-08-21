العربي الناصري: إحالة الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة انحياز للعدالة

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسى انحياز للعدالة والنهوض بملف حقوق الإنسان.

وقال: إن الاستجابة الفورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة له من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تؤكد حرص الرئيس تلبية مطالب المواطنين ودعمه للحوار الوطنى.

وأكد رئيس الحزب العربى الناصرى، أن توجيهات الرئيس السيسى بشأن توصيات الحوار الوطنى تعني أن الحوار حقق نجاحا كبيرا للصالح العام للوطن والمواطنين، كما أنها تعد بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يتشارك في ترسيخها جميع أبنائه، وأن الجمهورية الجديدة وطن يتسع الجميع.

وأشار إلى إن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية والقانونية في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بما يليق بمفهوم الجمهورية الجديدة وتاريخ وقيمة ومكانة الدولة المصرية.