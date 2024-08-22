“سويلم “يلتقى الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة

استقبل الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (الفاو) والوفد المرافق لسيادته لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو ، ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروع “تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر” الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو .

وقد وجه الدكتور هانى سويلم بالإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والفاو والجانب الهولندي في تنفيذ أنشطة المشروع ، وتعزيز التواصل الفعال للجهات الثلاث و وزارة الزراعة مع المنتفعين في المواقع التي يتم تنفيذ المشروع بها من خلال الزيارات الميدانية و ورش العمل للتعرف على مدى رغبة المنتفعين في تطبيق هذا التحول مع عرض للتجارب الناجحة وفوائد الرى الحديث عليهم ، مشيراً لأهمية هذا المشروع فى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وتحسين سبل العيش لهم .

وأكد الدكتور سويلم أن مشروعات الرى الحديث تُسهم فى ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي و زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادى ، وبما يحقق إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠ والخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ .

ومن جانبه .. أكد عبد الحكيم الواعر أن منظمة الفاو حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الموارد المائية والرى بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه ، والحرص على تنفيذ أنشطة المشروع بالتعاون مع الوزارة والجانب الهولندي طبقا للبرنامج الزمنى المحدد .

الجدير بالذكر أن أولويات الوزارة فيما يخص الرى الحديث تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، مع التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين على المساقى المطورة ، و زيادة التوعية بين المنتفعين بفوائد الرى الحديث .