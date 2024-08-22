اليوم.. المصرى البورسعيدى يواجه فاركو فى ربع نهائى كأس مصر

فى التاسعة من مساء اليوم «الخميس»، وعلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره فريق فاركو، ضمن منافسات دور ربع نهائى كأس مصر.

وتأهل المصرى لربع النهائى عقب تغلب الفريق البورسعيدى فى دور الـ 32 على نظيره فريق جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم الفوز على فريق البنك الأهلى بنتيجة 3-1 فى دور الـ16.

فيما بدأ فريق فاركو مسابقة كأس مصر بفوز كبير على فريق الواسطة بثلاثية نظيفة، ثم تأهل لهذا الدور بعدما أعلن النادى الأهلى فى وقت سابق انسحابه من بطولة كأس مصر، نظراً لتفضيل الفريق الأحمر منح فترة راحة للاعبيه قبل الاستعداد للموسم المقبل.

وأعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم تعين محمد العتبانى لادارة مباراة المصرى البورسعيدى أمام فاركو اليوم، ويعاونه كل من شريف عبد الله وشهاب راشد، ونادر قمر الدولة حكم رابع، ومحمود ناصف حكم تقنية الفيديو ويساعده مصطفى مدحت.