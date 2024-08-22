قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد تضع الفرق العربية فى مجموعات متفاوتة القوة

أُجريت مساء أمس «الأربعاء»، قرعة النسخة الـ17 لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، فى مدينة العلمين الجديدة بمصر، والتى تشهد مشاركة ثلاثة فرق عربية هى الزمالك والأهلي من مصر والخليج السعودى.

ووضعت قرعة البطولة والتى من المقر لها أن تقام فى مصر، وذلك خلال الفترة بين 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين، الأندية العربية فى ثلاث مجموعات مختلفة، حيث ينافس الزمالك فى المجموعة الأولى والأهلى فى الثانية والخليج فى الثالثة.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتى:

المجموعة الأولى: فيزبريم الهنجارى وتاوباتى البرازيلى والزمالك.

المجموعة الثانية: برشلونة الإسبانى والأهلى وجامعة سيدنى الأسترالى.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألمانى وكاليفورنيا إيجلز الأمريكى والخليج السعودى.

ويصعد متصدر كل مجموعة بجانب أفضل وصيف إلى الدور نصف النهائى.