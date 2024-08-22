استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا.. محمد صلاح فى معسكر المنتخب 3 سبتمبر

فى الثالث من شهر سبتمبر القادم، ينضم لاعب ليفربول الإنجليزى، الدولى المصرى محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لخوض مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر فى الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا، حيث يرتبط صلاح بمباراة يوم 1 سبتمبر فى الدوري الإنجليزي.

صلاح يأتى على رأس قائمة المحترفين المقرر انضمامها للمنتخب فى المعسكر المقرر انطلاقه خلال أيام، ومعه كلا من مهاجم نانت الفرنسى مصطفى محمد، ولاعب طرابزون سبور التركى محمود حسن تريزيجيه، ولاعب إينتراخت فرانكفورت الألمانى عمر مرموش، وأحمد حجازي لاعب نيوم السعودى، محمد شريف لاعب الخليج السعودى، حمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى، ومحمد الننى نجم الجزيرة الإماراتي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب يرغب فى تقديم معسكر المنتخب ليقام يوم 25 أغسطس، بدلا من موعده الرسمى وفق الأجندة الدولية فى الثانى من سبتمبر المقبل، لتجهيز اللاعبين بعد الحصول على راحة طويلة من أنديتهم، لكن الأهلى أعلن فى بيانه الرسمى منح اللاعبين راحة حتى نهاية أغسطس، أيضا أصر اتحاد الكرة على استكمال بطولة كأس مصر حتى نهاية الشهر الحالى.