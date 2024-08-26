وزير العمل: حريصون على التعاون مع شركاء التنمية والتشجيع على الاستثمار

إستقبل محمد جبران وزير العمل ،اليوم بديوان عام “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من شركة هواوي مصر،يضم كلا من السيد دو يونج نائب رئيس شركة هواوي مصر، والسيد ما بن رئيس قطاع تطوير الأعمال، والسيد جيري وانج، رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس عمرو زايد، رئيس قطاع العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات، والسيدة غادة عبد السلام مديرة الموارد البشرية..وأكد جبران حرص الوزارة على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية،والتشجيع على الاستثمار ،مشيدًا بجهود ،وحجم إستثمارات شركة هواوي في مصر ،وإستيعابها لعدد كبير من الكوادر المصرية ،بشكل مباشر ،وغير مباشر..كما أكد على أهمية تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة خاصة في مجالات التدريب المهني،وتنمية مهارات الشباب على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك في هذا المجال ..وكذلك التعاون في مُلتقيات التوظيف،بطريقة تتوفر فيها المصداقية،وكذلك في دعم برامج تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات..

وإستمع الوزير من وفد الشركة إلى جهود ودور “هواوي” داخل مصر، وتركيزها على التنمية البشرية، ودعم خطط دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل ،موضحًا أن هواوي شركة عالمية رائدة فى توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكى متصل بالكامل، وذلك من خلال طرحها حلولًا متكاملة فى شبكات الاتصالات، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الحوسبة السحابية والطاقة الرقمية وغيرها. وقال الوفد أنه منذ تواجد الشركة في مصر منذ اكثر من 24 عاما، تلتزم هواوى مصر بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تعمل الشركة على تعزيز الابتكار وتوفير الحلول القائمة على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة للمجتمع وتحقيق استراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية ،فى ضوء رؤية مصر 2030 .

حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، وكريم سيد المشرف العام على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ، وهبه أحمد مدير عام التشغيل ، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير..