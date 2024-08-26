دفاع النواب: إسرائيل هزمت الإنسانية والتصريحات حول بناء معبد يهودي بالمسجد الأقصى سافرة

هاجم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب تصريحات، تصريحات إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي التي أعلن فيها أنه سيبني معبدًا يهوديًا في باحات المسجد الأقصى، واصفًا إياها بالسافرة ولا تصدر إلا من شخص غير مسئول، يريد السباحة في بحر من الدماء.

وأضاف وكيل دفاع النواب بأن إسرائيل هزمت القانون الدولي وهزمت المحكمة الجنائية الدولية وهزمت الإنسانية وسط صمت العالم الذي صم آذانه وأغلق عينه عن سماع ورؤية ما تقوم به إسرائيل من مذابح للفلسطينيين في غزة، وسط غطاء امريكي وغربي غير مقبول ينذر بكارثة وحرب عالمية ثالثة محققة.

وتابع بأن اسرائيل الطفل المدلل لأمريكا والغرب ارتكب جرائم تفوق مذابح التتار والبربر في القرون الماضية، ومع ذلك يجد دعم غير عادل وخبيث من قوي دولية علي رأسها أمريكا والغرب والصهيونية العالمية، ولكن هذا لن يدوم والحق سينتصر والظلام سيزول لا محالة.

واشاد وكيل دفاع النواب بموقف مصر الواضح والصلب بشأن رفض التصريحات الإسرائيلية، ورفض فرض الهيمنة الإسرائيلية، موضحًا بأن مصر دفعت الثمن كثيرًا، ومع ذلك لم ولن تتخلي عن الأشقاء في فلسطين، وستظل عمود الخيمه والداعم الأكبر القضيه الفلسطينية والأشقاء في غزة ورام الله حتي نيل حقوقهم الكامله والمشروعة.