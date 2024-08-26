نقابة البناء والأخشاب تواصل الدورات التدريبية في ملف السلامة والصحة المهنية

أعلن عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يتم بحث التنسيق من أجل توقيع بروتوكولات تعاون لتدريب العاملين مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وكذلك مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التثقيفية في ملف السلامة والصحة المهنية، والتي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، والتي استمرت على مدار يومين.

وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى ضرورة استمرار عمليات التدريب والتثقيف للعاملين في كافة القطاعات.

وأكد أن تثقيف وتدريب العمال لا يتوقف عند ما يتعلق فقط بطبيعة العمل، ولكن يجب أن يشمل رفع الوعي في كافة الملفات، لاسيما وأن عمال مصر جزء أصيل من الشعب المصري.

ولفت الجمل، إلى أن ملف السلامة والصحة المهنية، واحدا من أهم القطاعات التدريبية التي يجب التركيز عليها، لدوره في الحد من إصابات العمل، وتقليل المخاطر.

من جانبه أكد عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، استمرار عقد الدورات التدريبية للعاملين، مشيرا إلى أن السلامة والصحة المهنية واحدا من أهم الملفات التي تركز عليها النقابة، لما له من دور أساسي في تأمين بيئة العمل، والحفاظ على العاملين.

فيما أوضح طلعت أبو المكارم، مسئول السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، أن هناك مردود إيجابي لدى العاملين بعد الدورات السابقة في قطاعات مختلفة، فيما يتعلق بتأمين بيئة العمل.

وأكد أن الاهتمام بملف السلامة والصحة المهنية يقلل من إصابات العمل، ومن ثم الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة في كافة القطاعات الإنتاجية.

وشهدت الدورة التثقيفية التي شارك فيها ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين بشركات السيراميك، نقاش حول آليات تنفيذ وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وشدد سيد محروس، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة الثقافية العمالية، على ضرورة ألا يكون الاهتمام بملف تأمين بيئة العمل مجرد حبر على ورق، مطالبا بضرورة توعية العاملين بحقوقهم في مكان عمل آمن يحقق الحفاظ على حياتهم.

وتناول خلال الدورة التثقيفية، كيفية التعامل مع إصابات العمل المختلفة، وأهمية وجود كافة المقومات والعوامل التي تساهم في تطبيق صحيح لمعايبر السلامة والصحة المهنية.