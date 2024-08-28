أشرف دارى يجرى جلسة تصوير ويخضع للكشف الطبى فى الأهلى

أجرى مدافع النادى الأهلى الجديد، المغربى أشرف دارى، والمنضم من نادى بريست الفرنسى جلسة التصوير الخاصة به فى ملعب مختار التتش صباح اليوم «الأربعاء» تمهيداً لإعلان صفقة انتقاله للنادى الأهلى، ويجرى اللاعب فى الوقت الحالى الكشف الطبى من قبل طبيب الفريق الأحمر.

ووصل صباح اليوم «الأربعاء» المغربى أشرف دارى، مع مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء أمير توفيق، من أجل توقيع عقده بشكل رسمى مع الأهلى وإعلان التعاقد معه من قبل إدارة النادى.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى النادى الفرنسى على ضم المدافع المغربى مقابل مليون و900 ألف دولار، ويتم تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بقيمة مليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وحسم الأهلى حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطرى من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وأيضا الظهير الأيسر المغربى يحيى عطية الله قادما من سوتشى الروسى على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.