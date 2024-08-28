الصحة: إغلاق 17 مركزاً مخالفاً لعلاج الادمان بمحافظتى القاهرة والجيزة 

تستكمل وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة القاهرة والجيزة، حيث تم تشكيل حملة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمجلس القومي للصحة النفسية، وصندوق مكافحة علاج الإدمان وبالتنسيق من وزارة الداخلية – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدوا خلالها عدداً من المخالفات منها ” مراكز غير مرخصة، وادارة منشأة طبية بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوي”.

واكد”عبدالغفار”، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان الحملة المشكلة بمحافظة الجيزة، قامت بتحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، وذلك بـ 16 مركزاً خاص لعلاج الادمان وهى ” 4 مراكز لمؤسسة مستقبل افضل بمناطق سقارة بالبدرشين، و6 اكتوبر، و3 مراكز لمصحة ابوكريم بمناطق فيصل، وسقارة بالبدرشين، ومركزين لمصحة د.حسام بطريق سقارة السياحي بالبدرشين، و3 مراكز لبداية بمنطقة البدرشين، ومركزين لحياة جديدة بترعة اللبينى بالبدرشين، ومركزين لبيت الشفاء بمنطقة دكرنس بالبدرشين، وتم اغلاقهم على الفور، وحرصاً على صحة وسلامة النزلاء تم مناظرة وتقييم ١٨٠ مريض ونقلهم إلى اثنين من المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة لبدء العلاج في ضوء قانون رعاية المريض النفسي رقم ٧٠ سنة ٢٠٠٩ وتعديلاته سنة ٢٠٢٠ ليتم وضع الخطة العلاجية وضمهم للبرامج العلاجية المعتمدة دوليا التي يتم تطبيقها في مستشفيات وزارة الصحة بالمجان وفي سرية تامة.

واشار “زكي” الى أن الحملة قامت بالمرور على مركز “نيولايف” بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة وتبين عدد من المخالفات داخل المركز منها عدم وجود ترخيص وادارة منشأة طبية لعلاج الادمان بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوي، حيث تم اغلاق المركز على الفور، وتم نقل 149 نزيل بالاشتراك مع صندوق مكافحة الادمان الى عيادات الاسمرات المتطورة التابعة لصندوق مكافحة الادمان وذلك للكشف عليهم وتقييم حالتهم الصحية لتحويلهم للمستشفيات التابعة للامانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة الادمان وذلك فى حالة احتياجهم للعلاج النفسي.