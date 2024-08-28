الصحة : افتتاح وحدة العلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى الصدر ببني سويف  ومركز طب الأسرة بالشرقية 

افتتحت وزارة الصحة والسكان، وحدة العلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى الصدر بمحافظة بني سويف وقسماً للعلاج الطبيعي بمركز طب اسرة هربيط بابو كبير بمحافظة الشرقية خلال شهر يوليو الماضي 2024، وذلك في إطار التوسع في خدمات العلاج الطبيعي لدعم مرضى التأهيل الحركى و ذوي الهمم والقدرات الخاصة وحرصها علي رعايتهم وتأهيلهم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات تعتبر من الأقسام الحيوية التي تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى، و يتم فيها تطبيق التقنيات الحديثة لتحسين حالة المرضى من خلال التمارين العلاجية والعلاج اليدوي والكهربائى، و ذلك عن طريق تقييم وتطوير خطة العلاج لكل مريض حسب حالته لتحسين وتسريع عملية الشفاء والتأهيل بعد الإصابات أو الجراحات.

وأضاف “عبدالغفار” انه في اطار خطة الوزارة لتجديد وتحديث أجهزة العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية، تم استحداث أجهزة العلاج الطبيعي ومن ضمنها جهاز الموجات فوق الصوتية وجهاز مساج وجهاز هيلث ترونيك بوحدات بني سليمان والإسكان وبوحدة جزيرة المساعدة بمحافظة بني سويف، فى اطار توفير خدمة علاجية ذات جودة طبية ملائمة.

ومن جانبه قال الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه يتم المرور بشكل دوري على أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات لتلافي السلبيات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى، حيث تم المرور خلال شهر يوليو الماضي على أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات الفيوم العام وحميات الفيوم بمحافظة الفيوم والزقازيق العام وصدر الزقازيق ومنيا القمح بمحافظة الشرقية، وام المصريين وبولاق العام بمحافظة الجيزة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الى تنفيذ 35 يوم علمي لأخصائيي العلاج الطبيعي بالمستشفيات بمحافظات الدقهلية والبحر الأحمر وأسيوط وبني سويف، للاطلاع على أحدث استراتيجيات العلاج الطبيعي المتبعة، والأبحاث الحديثة في مجال العلاج الطبيعي، وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.